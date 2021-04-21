2021/04/21 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 3321

وفاة جديدة بفيروس "كورونا" و69381 إصابة

خلال 24 ساعة.

وبلغ إجمالي عدد وفيات كورونا في

البرازيل 378 ألفا و3 حالات، وإجمالي عدد

الإصابات منذ بدء انتشار الوباء 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تسجل نحو 70 ألف إصابة جديدة بكورونا و3321 وفاة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تسجل نحو 70 ألف إصابة جديدة بكورونا و3321 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).