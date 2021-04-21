2021/04/21 | 10:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد.. القوات الأمنية تطيح بـ"إرهابيين" ومتاجرين بالاعضاء البشرية ولصوص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/21 | 10:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. القوات الأمنية تطيح بـ"إرهابيين" ومتاجرين بالاعضاء البشرية ولصوص) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. القوات الأمنية تطيح بـ"إرهابيين" ومتاجرين بالاعضاء البشرية ولصوص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).