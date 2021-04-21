القبض على أثنين من الارهابيين في بغداد

2021/04/21 | 10:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين، وفقا للمادة 4 إرهاب.وذكرت القيادة في بيان، أن “مفارز سيطرة الصقور، ألقت القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”، مشيرة إلى “تسليمهما الى جهتي الطلب لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون”.وأضافت أن “هذا […]

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