مكتب مستشار الامن القومي ينفي تطرق الاعرجي والسفير السعودي الى اي وساطة بين السعودية وايران

2021/04/21 | 10:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، الاربعاء، أن لقاء الأخير مع السفير السعودي لم يتطرق لأي وساطة بين ايران والسعودية.وقال المكتب الاعلامي في بيان، إن “اللقاء مع السفير السعودي في بغداد لم يتم التطرق الى اية وساطة … Readmore

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