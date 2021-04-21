مصرف الرافدين يصدر بيانًا إلى الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية

2021/04/21 | 10:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وجه مصرف الرافدين، الأربعاء، فروعه المخصصة باستقبال طلبات ترويج السلف للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 21 نيسان/أبريل، إنّ "عددًا من الفروع في بغداد والمحافظات خصصت لترويج السلف"، داعيا الموظفين ومنتسبي الداخلية إلى مراجعة الفروع التي تم تحديدها "للحصول على السلفة بعد توفر التخصيص المالي لهذه الفروع".

وأشار البيان، إلى "إيقاف إجراءات منح السلف في الفرع الرئيسي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وتعويضها في عدة فروع".

وتابع البيان، أنّ "الفروع وهي؛ الباب الشرقي، حي العامل، الخنساء، براثا، فرع القصر الأبيض، المعرفة، المشتل، الخلفاء، الخضراء، المصافي، الحي العربي، فرع القدس، سبع قصور، الأعظمية، الشعب وفرع باب المعظم".

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