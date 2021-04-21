2021/04/21 | 10:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس الوزراء امرا بإيقاف الكتاب الصادر من وزارة المالية الخاص بفرض ضرائب على رواتب موظفي الدولة.وذكرت وكالة الأنباء العراقية في خبر مقتضب أن الكاظمي أوقف الكتاب الصادر من وزارة المالية الخاص بمقترح فرض ضرائب على رواتب موظفي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوقف كتاب وزارة المالية القاضي بفرض ضرائب على رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوقف كتاب وزارة المالية القاضي بفرض ضرائب على رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).