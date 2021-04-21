عبوة من مخلفات داعش تتسبب ببتر قدمي مواطن في نينوى

2021/04/21 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، الأربعاء (21 نيسان 2021)، بانفجار عبوة ناسفة من المخلفات الحربية، غربي مدينة الموصل.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة من المخلفات الحربية انفجرت في منطقة الكسك غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى".

وأضاف، أن "انفجار العبوة الناسفة، أسفر عن إصابة شخص بجروح بليغة، أدت إلى بتر قدميه في إحدى مستشفيات الموصل".

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