اعتقال متهمين بالإرهاب والقتل وتجارة الأعضاء البشرية في بغداد

2021/04/21 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفذت فرقة المشاة السادسة عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمان اثنان وفق المادة 4/1 إرهاب.

وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، عن "فرقة المشاة الحادية عشر تستمر بتأمين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت، أن "قوة من فرقة المشاة الـ 17 تمكنت وبناء على معلومات استخبارية من ضبط كدس للأعتدة والمواد المتفجرة، من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد، تم رفعها من قبل الجهد الهندسي".

وأشارت الى أن "الفرقة الأولى - شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالقتل، ومتهمان اثنان بتجارة الأعضاء البشرية، ومتهم بإطلاق العيارات النارية، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".

ونوهت إلى "ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".

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