في مباراة الصراع من أجل البقاء.. الشرطة يواجه الأهلي السعودي بدوري الأبطال

2021/04/21 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

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يخوض فريق الشرطة العراقي بكرة القدم والأهلي السعودي مواجهة مهمة من أجل البقاء في المنافسة، عندما يتقابلان اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً الدحيل القطري مع الاستقلال الإيراني على ذات الملعب.

ويتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط للدحيل ونقطة للأهلي ولا شيء للشرطة.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي الاستقلال مع الدحيل، والأهلي مع الشرطة.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الخميس فوز الدحيل على الشرطة 2-0 والاستقلال على الأهلي 5-2، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الأحد فوز الاستقلال على الشرطة 3-0 وتعادل الأهلي مع الدحيل 1-1.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

الشرطة (العراق) - الأهلي (السعودية) - ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة - الساعة 11:15 مساءً بتوقيت بغداد المحلي - وتُبث المباراة على منصة GSA live .

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