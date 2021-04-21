بارزاني يجدد مطالبته للحكومة المركزية بتسديد رواتب الموظفين للأشهر الـ10 الماضية

2021/04/21 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني التزام الإقليم بما ورد في قانون الموازنة الاتحادية.جاء ذلك خلال استقبال البارزاني قناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي لدى الإقليم، حيث طالب بأن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها تجاه إقليم كردستان، قائلا … Readmore

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