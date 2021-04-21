ممثل الصدر من البصرة: عمل الفتيات في المقاهي تسبب بـ ’انحراف الشباب’! (فيديو)

2021/04/21 | 11:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا حازم الأعرجي ممثل زعيم التيار الصدي مقتدى الصدر، إلى منع الفتيات من العمل في المقاهي.

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وقال الأعرجي في كلمة له في البصرة تابعها "ناس"، (21 نيسان 2021)، "مع الأسف هنالك نساء يقدمن الأركيلة والشاي والقهوة في المقاهي، والبعض يقول إن هذه المشروبات تحتوي على حبوب مخدرة".

وطالب الأعرجي، شيوخ العشائر بـ "رفض هذه المقاهي في البصرة والمحافظات، وإغلاقها باعتبارها مرتعاً للمخدرات والزنا، ما يؤدي إلى انحراف الشباب"..

وأكد على أن "هذه الكوفيهات تابعة لشخصيات نافذة".

وكتب الأعرجي عبر حسابه، "عمل النساء في الكوفيات مخالف للعرف الاجتماعي، مما تسبب بانحراف الكثير من شبابنا".

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