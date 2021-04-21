2021/04/21 | 11:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن الاستيلاء على 130 كغم من المخدرات بقيمة اكثر من 2 مليار دينار في الرطبة.

وقال المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان"قوة منها استولت على ١٢١ كغم من الحبوب المخدرة و٩ كغم من مادة الكريستال في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".

واضافت ان "قيمتها تقدر بأكثر من ٢ مليار دينار"، مشيرة الى انه "تم القاء القبض على التاجر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تضبط مواد مخدرة بقيمة أكثر من ملياري دينار بالرطبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تضبط مواد مخدرة بقيمة أكثر من ملياري دينار بالرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).