بقيمة ملياري دينار.. الاستخبارات تستولي على كميات كبيرة من المواد المخدرة في الانبار

2021/04/21 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد المخدرة في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان أن “مديرية الاستخبارات العسكرية، استولت على ١٢١ كيلو غرام من الحبوب المخدرة و ٩ كيلو غرام من مادة الكريستال في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار”.

وبينت المديرية أن “المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من ٢ مليار دينار”، مشيرة الى انها “القت القبض على التاجر”.

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