جهاز أمن الاقليم ينشر اعترافات 22 شخصاً شاركوا باعمال ارهابية في عدّة مناطق بإقليم كوردستان

2021/04/21 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز أمن إقليم كوردستان، اعتقال 22 شخصاً، بتهمة “المشاركة في أعمال إرهابية”.وأصدر جهاز أمن إقليم كوردستان مساء أمس الثلاثاء (20 نيسان 2021)، بياناً حول اعتقال عدد من المشاركين بأعمال ارهابية، مرفقاً باعترافات بعض المتهمين.وأدناه نص البيان: “كشف … Readmore

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