تذبذب أسعار النفط العالمية وانخفاضه اليوم بسبب مخاوف كورونا وزيادة طفيفة بمخزون الخام الامريكي

2021/04/21 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن يضر تفشي الفيروس بالطلب في بعض الاقتصادات ،خاصة بعد أن أظهرت البيانات زيادة طفيفة في المخزونات الأمريكية.وارتفعت قيمة النفط أكثر من الربع هذا العام مع طرح اللقاحات، مما يمهد الطريق … Readmore

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