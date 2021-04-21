المرجع السيستاني يجدد تعازيه بوكيله بقضاء النعمانية السيد حبيب الخطيب بمناسبة اربعينيته +نص البيان

2021/04/21 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد المرجع الديني الاعلى السيد علي

السيستاني تعازيه الى اهالي محافظة

الكوت بمناسبة مرور اربعين يوميا على

وفاة العلامة الجليل السيد حبيب الخطيب

وكيل المرجعية الدينية العليا في منطقة

النعمانية

وقال بيا

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