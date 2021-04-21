الزراعة تؤكد عدم قدرتها السطيرة على الأسعار

2021/04/21 | 11:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عدم قدرتها السطيرة على الأسعار في أسواق الفواكه والخضار.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي، إن “وزارة الزراعة أصبحت بعد عام 2003 وزارة ارشادية وخدمية، لذا فانها غير مخولة بتحديد أي تسعيرة فيما يخص المحاصيل الزراعية”.وأضاف، “لو كانت المجازر وعلاوي الفواكه والخضراوات تابعة لوزارة الزراعة […]

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