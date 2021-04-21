الإعلام الأمني تعلن نتائج العمليات الأمنية الأخيرة في الأنبار

2021/04/21 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاربعاء عن نتائج العمليات الأمنية الأخيرة في الأنبار.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قوة من قيادة عمليات الانبار شرعت بمرافقة الجهات المختصة […]

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