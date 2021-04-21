2021/04/21 | 11:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا حازم الأعرجي ممثل زعيم التيار الصدي مقتدى الصدر، إلى منع الفتيات من العمل في المقاهي.وقال الأعرجي في كلمة له في البصرة “مع الأسف هنالك نساء يقدمن الأركيلة والشاي والقهوة في المقاهي، والبعض يقول إن هذه المشروبات تحتوي على … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حازم الاعرجي ممثل الصدر يطالب بمنع الفتيات من العمل في المقاهي في البصرة لانها تسبب بإنحراف الشباب) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حازم الاعرجي ممثل الصدر يطالب بمنع الفتيات من العمل في المقاهي في البصرة لانها تسبب بإنحراف الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).