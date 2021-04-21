القبض على متهمين وضبط أكداس أسلحة في أربع محافظات

2021/04/21 | 11:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على عشرات المتهمين وضبط أكداس أسلحة في أربع محافظات.وذكرت الخلية في بيان، أن “قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد تنفذ واجب تفتيش في عدة مناطق ضمن قاطع مسؤوليتها حيث القت القبض على متهمين وفق مواد مختلفة، كما ضبطت 7 مسدسات و4 بنادق مختلفه انواع واعتدة […]

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