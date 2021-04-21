2021/04/21 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، توقيف ٤٣ متهماً بإطلاق العيارات النارية في مجلس عزاء بمحافظة ميسان.وذكر بيان للمجلس، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “محكمة تحقيق العمارة قررت توقيف (٤٣) متهما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيف 43 متهما بإطلاق العيارات النارية في مجلس عزاء بميسان المركز الخبري الوطني.

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