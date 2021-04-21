2021/04/21 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن ضبط مخدرات تبلغ قيمتها بأكثر من ملياري دينار في محافظة الانبار.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” ، إن “مفارزها استولت على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مخدرات قيمتها أكثر من ملياري دينار في الانبار المركز الخبري الوطني.

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