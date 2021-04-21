عمليات دهم واعتقالات قبل تظاهرات مؤيدة لنافالني في روسيا

2021/04/21 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت الشرطة الروسية الأربعاء مقار مرتبطة بالمعارض المسجون أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ خصوصا واعتقلت العديد من حلفائه، حسبما أعلن معاونوه قبل تظاهرات خططوا لها لدعمه.قال المحامي فلاديمير فورونين في تغريدة على تويتر إن الشرطة اعتقلت خصوصا ليوبوف سوبول … Readmore

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