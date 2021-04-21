مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا ستتلقى أولى لقاحات كورونا

2021/04/21 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتسلّم مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا الأربعاء أول دفعة من لقاح استرازنيكا المضاد لفيروس كورونا عبر برنامج كوفاكس، وفق ما أفاد مسؤول أممي وكالة فرانس برس.وأوضح الدكتور محمود ضاهر، مسؤول من مكتب منظمة … Readmore

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