2021/04/21 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علّق النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأربعاء (21 نيسان 2021)، على تخويل مجلس الوزراء، رئيس المجلس مصطفى الكاظمي بتقديم الطعون ببعض مواد مشروع قانون الموازنة، فيما أشار إلى وجود أسماء أُرسلت من القضاء لرفع الحصانة عن بعض النواب.

وقال الكعبي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "السلطة التنفيذية ستقدم الطعن في المحكمة الاتحادية على بعض المواد في مشروع قانون الموازنة، وهذا من حقهم، والمحكمة ستنظر للطعون المُقدمة، وإذا قبلت بها، ستُرجعها إلى مجلس النواب لمناقشة الفقرات المطعون بها فقط".

وأشار إلى "وجود فريق سياسي كان يحاول منع تمرير الموازنة من أجل إفشال حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لينادوا بالأخير، أن الكاظمي ليس خيار الشعب".وبخصوص "استجواب" محافظ البنك المركزي، بيّن الكعبي، أن الأخير "كان على موعد استضافة في البرلمان وليس استجواباً، ما دفع أطراف سياسية للتدخل بالأسئلة، وهم لا يحق لهم وفق النظام الداخلي أن يتدخلوا بموضوع الأسئلة، لتُأجل الجلسة ولم يتم إلغاؤها".

ولفت إلى أن "النائب الذي طلب استضافة محافظ البنك المركزي، أتى فيما بعد، وقال إنه كان مقتنعاً بالأجوبة التي قدمها المحافظ".

وأشار إلى أن "اللجنة التحقيقية الخاصة بعقود وزارة الكهرباء، أسفرت تحقيقاتها لغاية الآن عن اعتقال أكثر من 36 متهماً، واُحيلوا للمحاكم بهدوء، بعيداً عن الإعلام والجو العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علق على الطعن بالموازنة أيضاً.. الكعبي: التحقيقات بعقود الكهرباء أدت لاعتقال أكثر من 36 متهماً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علق على الطعن بالموازنة أيضاً.. الكعبي: التحقيقات بعقود الكهرباء أدت لاعتقال أكثر من 36 متهماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).