2021/04/21 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء (21 نيسان 2021)، توقيف 43 متهماً بإطلاق العيارات النارية في مجلس عزاء بمحافظة ميسان.

وقال المجلس، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة تحقيق العمارة قررت توقيف 43 متهما اعتقلوا أثناء مشاركتهم بإطلاق العيارات النارية في مجلس عزاء وسط مدينة العمارة".

وأضاف، أن"المتهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية في الهواء أثناء قيامهم بتشييع احد وجهاء المدينة"، لافتا إلى أن "المتهمين تم توقيفهم وفقا لأحكام القرار رقم 570".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف 43 شخصاً اطلقوا النار خلال مشاركتهم بمجلس عزاء في ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيف 43 شخصاً اطلقوا النار خلال مشاركتهم بمجلس عزاء في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).