وزير العمل: أكثر من 1.7 مليون معاق مسجل في العراق.. والحقيقة قد تصل إلى الضعف

2021/04/21 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، إن عدد ذوي الإعاقة في العراق يتجاوز المليون وسبعمئة ألف معاق، مبينا أن ذوي الإعاقة في العراق لا يحصلون على مستحقات مالية تتناسب مع وضعهم وهناك مساع لرفع مستوى رواتبهم.

وذكر الركابي في مقابلة متلفزة، أطلعت عليها (بغداد اليوم)، أن "ذوي الإعاقة اعدادهم كبيرة ولا نملك إحصائية دقيقة وحتى وزارة التخطيط ليس لديها إحصائية كاملة، والإحصائيات في وزارة التخطيط تشير إلى أن عددهم مليون وسبعمئة ألف ولكن واقعا العدد يتفوق إلى الضعف"، مبينا أن "هذه الأعداد جاءت بسبب حوادث البلد من حروب وإرهاب والتشوه الولادي".

وأضاف، "حقوق ذوي الإعاقة في العراق، لا تتناسب مع وضعهم لا من حيث العدد ولا من حيث ما يتمتع به ذوو الإعاقة في دول أخرى، مبينا أن، هناك مسعى من الوزارة لتعديل مستوى رواتب ذوي الإعاقة وتوزيعه حسب الفئات الأكثر تضررا".

وتابع الركابي، أن "ما يطلبه ذوو الإعاقة من مستحقات متراكمة لسنوات 2016 و2017 و2018، تم تخصيص الأموال الكاملة في الموازنة وسيتم توزيعها".

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