الساسة والجماهير يوقفون

2021/04/21 | 11:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهار مشروع دوري السوبر الأوروبي بعد انسحاب أندية إنكلترا وسط ما قاله مؤسسو المشروع الجديد إن الأندية المنسحبة تعرضت لـ "ضغوطات".

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