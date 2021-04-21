بقيمة ملياري دينار.. الاستخبارات تضبط مواد مخدرة في الانبار

2021/04/21 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن الاستيلاء على 130 كغم من المخدرات بقيمة أكثر من 2 مليار دينار في الرطبة بمحافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن"قوة منها استولت على 121 كغم من الحبوب المخدرة و 9 كغم من مادة الكريستال في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".واضاف البيان، ان "قيمتها تقدر بأكثر من 2 مليار دينار"، مشيرة الى انه "تم القاء القبض على التاجر".

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