الخلية تعلن نتائج العمليات العسكرية في 3 محافظات

2021/04/21 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، نتائج العمليات العسكرية في العاصمة بغداد وديالى ونينوى.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد نفذت واجب تفتيش في عدة مناطق ضمن قاطع مسؤوليتها حيث القت القبض على متهمين وفق مواد مختلفة، كما ضبطت 7 مسدسات و4 بنادق مختلفه انواع واعتدة مختلفة 202 اطلاقه و20 عجلة مخالفة و3 عجلات بدون لوحات".

واضاف البيان ان "قوة من قيادة عمليات نينوى خرجت بواجب تفتيش في وادي فضه بعد ورود معلومات استخبارتية بوجود كدس لعبوات الناسفة وتم العثور على 33 عبوة ناسفة وقنبرة هاون عيار 120 ملم".وتابع ان "قوة من قيادة عمليات ديالى باشرت بواجب مداهمة وتفتيش في بساتين بابلان، حيث تم العثور على عبوة ناسفة على شكل جلكان سعة 5 لتر مملوء بمادة C4 وقنبرة هاون عيار 82 ملم و4 قنابر هاون عيار 60 ملم وفتيل تفجير بطول 10 متر".

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