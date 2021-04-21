2021/04/21 | 11:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علق الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، على مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن بلاده هي من تحدد أن العقوبات قد رفعت أم لا، وأنها تريد اختبار مصداقية واشنطن.وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال اجتماعه مع الحكومة، انه “نسير الآن في مسار صحيح واتخاذ خطوة رفع العقوبات تقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يعلق على مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يعلق على مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).