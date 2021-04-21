الإشكاليات القانونية التي رافقت التظاهرات على طاولة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحافظ ذي قار

2021/04/21 | 11:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، الأربعاء، مع محافظة ذي قار الجديد أحمد غني الخفاجي الاشكاليات القانونية التي رافقت التظاهرات.

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وقال إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 نيسان 2021)، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم الاربعاء الموافق 21 /4 /2021 محافظ ذي قار الدكتور احمد غني الخفاجي وبحث معه إجراءات القضاء في معالجة الإشكاليات القانونية التي رافقت التظاهرات التي شهدتها المحافظة وكيفية معالجتها".

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