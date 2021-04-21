2021/04/21 | 11:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الزراعة تقرر منح أراض لخريجي التعليم المهني » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:38

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