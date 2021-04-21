من أسقط هيبة الدولة في العراق؟ - كاظم حبيب

2021/04/21 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب حين تستمع إلى أحاديث وتصريحات قادة الأحزاب الإسلامية والقومية السياسية وقادة الدولة العراقية، تصاب بالعجب والاندهاش الشديد.



فهؤلاء جميعاً دون استثناء يتحدثون عن أهمية وضرورة الدفاع عن هيبة الدولة والرحمة بها.



ولكن هؤلاء المسؤولين دون استثناء لا يتحدثون عمن أسقط هيبة الدولة وداس على دستورها وقوانينها الصادرة عن هذه الدولة المهمشة.



كما لا يتحدثون عمن كان السبب في إفلاس الدولة العراقية وعجزها عن ......





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