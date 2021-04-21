القضاء: توقيف 43 متهماً بإطلاق العيارات النارية في مجلس عزاء بميسان

2021/04/21 | 11:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت محكمة تحقيق العمارة توقيف (٤٣) متهما اعتقلوا أثناء مشاركتهم بإطلاق العيارات النارية في مجلس عزاء وسط مدينة العمارة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن”المتهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية في الهواء أثناء قيامهم بتشيع احد وجهاء المدينة، لافتا إلى أن” المتهمين تم توقيفهم وفقا لأحكام القرار رقم 570 “.

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