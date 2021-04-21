الخبز المقدس يحصد الجائزة الخاصة بمهرجان اولجو الكوري

2021/04/21 | 11:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد الفيلم الوثائقي الايراني "الخبز المقدس"، الذي أخرجه الراحل "رحيم ذبيحي" وإنتاج "تورج أصلاني"، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لقسم الطلاب في مهرجان "أولجو" السينمائي الدولي بدورته السادسة في كوريا الجنوبية.

"الخبز المقدس" Holy Bread من آخر اعمال مسيرة الراحل "رحيم ذبيحي"، ومن إنتاج "تورج أصلاني"، مخرج ومدير تصوير في السينما التجريبية للسينما الإيرانية، وهو من إنتاج شركة "ماد موفي" MAD Movie.



في آخر ظهور دولي له والخامس كممثل عن السينما الإيرانية.

تم عرض الفيلم في قسم مسابقة "السينما العالمية" في مهرجان أولجو الدولي السادس للأفلام في كوريا الجنوبية وحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة لهذا الحدث السينمائي المرموق حول موضوع الأفلام التي تتناول الحياة في الجبال.

جدير بالذكر أن مهرجان "أولجو" Ulju السينمائي الدولي، من أبرز التظاهرات السينمائية في آسيا التي تسلط الضوء على مواضيع أفلام الجبال؛ أقيمت النسخة السادسة في الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2021 في مرتفعات مدينة أولجو في كوريا الجنوبية، بمشاركة 30 فيلمًا لمخرجين من 18 دولة.

كما أن مسؤولية التوزيع الدولي لهذا الفيلم الوثائقي تقع على عاتق شركة "تصویر جستر الهه بارسي" (إيلي إيمیج) Eli Image تحت إدارة "الهه نوبخت".

وكان اول ظهور دولي لفيلم "الخبز المقدس" في قسم مسابقة منتصف المدة في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية "ايدفا" IDFA في هولندا، ثم في قسم مسابقة "الأفلام الروائية الطويلة" Mid-Length في مهرجان الفيلم الدولي الثامن عشر، الفيلم الوثائقي "سماء واسعة "تم عرضه في امريكا.

وتستمر مسيرة هذا الفيلم الوثائقي دولياً، إذ شارك في قسم مسابقة "جولة العالم" في الدورة السابعة والعشرون من مهرجان "هات داكس" Hot Docs السينمائي في كندا والموافق عليه من قبل جوائز الأوسكار، وكذلك في قسم المسابقة الرئيسية للمهرجان السينمائي الدولي التاسع والستين "ترنتو" Trento أحد أبرز المهرجانات الايطالية المخصصة للسينما.

من أبرز أعضاء فريق الفيلم: الكاتب والمخرج: الراحل رحیم ذبیحی، المنتج: تورج اصلانی، مونتاج: امیر ادیب‌برور، هندسة صوت: محمود خرسند، موسیقی: صادق آزمند، الراوي: جیوار شیخ الاسلامی، المصورين: محمد نوری، محمد فکوری، مهدی آزادی، صلاح کریمی، مسجل الصوت: زانیار کاکه‌خاني، مسؤول التمويل: حلیمه احمدزاده، فرشته ‌جغتایی، المؤثرات الخاصة وتصحيح الالوان: علیرضا قادری اقدم، تخطيط ومساعد مخرج: عثمان محمدی، تصوير: فرید نیکخواه، مستشار اعلامي: منصور جهانی ومنوجهر جهانی، انتاج مشترك: الهه نوبخت، العرض الدولي: شرکة «تصویر جستر الهه بارسی» (الي ایمیج)، عمل لشركة «ماد موفي» MAD Movie، سنة الانتاج 2020.

PUKmedia / منصور جهاني

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