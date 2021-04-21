هجوم ارهابي يستهدف نقطة تفتيش في اطراف جلولاء

2021/04/21 | 11:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن قيام مجاميع داعش الارهابية بالهجوم على نقطة تفتيش تابعة للجيش في أطراف ناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين.

وقال المصدر خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجاميع داعش الارهابية قامت بالهجوم على نقطة تفتيش تابعة للجيش قرب جسر حلوان في اطراف ناحية جلولاء.

واضاف المصدر: ان الهجوم الارهابي اسفر عن اصابة 3 من افراد الجيش بجروح مختلفة.

PUKmedia خاص

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