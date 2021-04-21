الدولار يعاني للتعافي من أدنى مستوى في 7 أسابيع في ظل انخفاض العوائد الأميركية

2021/04/21 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعترى الضعف الدولار الأربعاء، ليحوم فوق أدنى مستوى في سبعة أسابيع بقليل في ظل تراجع عوائد السندات الأميركية مما قلص الإقبال على عائدات العملة.

وتلقت العملة الأميركية التي تُعتبر ملاذا آمنا بعض الدعم من تراجع الأسهم العالمية عن مستويات قياسية مرتفعة إذ أدى تصاعد الإصابات بفيروس كورونا من الهند إلى كندا في تدهور التوقعات لتعاف عالمي سريع.

وتلقى الين أيضا الدعم من الإقبال على الملاذات الآمنة، إذ ارتفعت العملة اليابانية إلى ذروة جديدة في سبعة أسابيع عند 107.88 للدولار اليوم الأربعاء.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، 91.254 في آسيا بعد أن نزل إلى 90.856 يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ الثالث من مارس آذار.



وهبط المؤشر 2.1 بالمئة منذ بداية الشهر.

وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.20275 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2079 دولار أثناء الليل.

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