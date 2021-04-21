الخلية تنشر التفاصيل: تفتيش وملاحقة مطلوبين وضبط اسلحة في محافظات مختلفة

2021/04/21 | 11:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت خلية الاعلام الامنية، الاربعاء، بيانا كشفت فيه تفاصيل عمليات دهم وملاحقة واعتقال، فضلا عن ضبط اسلحة مختلفة في محافظات عدة من البلاد.

وقالت الخلية، (21 نيسان 2021) ان "قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد نفذت واجب تفتيش في عدة مناطق ضمن قاطع مسؤوليتها حيث القت القبض على متهمين وفق مواد مختلفة، كما ضبطت 7 مسدسات و4 بنادق مختلفه انواع واعتدة مختلفة 202 اطلاقه و20 عجلة مخالفة و3 عجلات بدون لوحات".

وبحسب البيان، "خرجت قوة من قيادة عمليات نينوى بواجب تفتيش في وادي فضه بعد ورود معلومات استخبارتية بوجود كدس لعبوات الناسفة وتم العثور على 33 عبوة ناسفة وقنبرة هاون عيار 120 ملم".

الى ذلك، نفذت "قوة من قيادة عمليات ديالى واجب مداهمة وتفتيش في بساتين بابلان، حيث تم العثور على عبوة ناسفة على شكل جلكان سعة 5 لتر مملوء بمادة C4 وقنبرة هاون عيار 82 ملم و4 قنابر هاون عيار 60 ملم وفتيل تفجير بطول 10 متر".

وفي ذات السياق الامني، "شرعت قوة من قيادة عمليات الانبار بمرافقة الجهات المختصة بواجب بحث وتفتيش في منطقة 7 كيلو وعثرت على 15 عبوة ناسفة على شكل جلكان سعة 20 لتر و15 صاعق تفجير و15 سبحة تفجير من مخلفات داعش الارهابي".

وذكرت الخلية في بيان انه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود عبوات ناسفة من مخلفات داعش الارهابي ، خرجت قوة من قيادة عمليات الانبار بواجب تفتيش وبحث ضمن قاطع مسؤوليتها وعثرت على 20 قنبرة هاون عيار 120 ملم".

وتابعت "قوة مشتركة من قيادة عمليات الانبار، وقسم استخبارات ومكافحة ارهاب عامرية الصمود، خرجت لتنفيذ واجب تفتيش في قضاء عامرية الصمود منطقة الهريمات حيث القت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 1/4 ارهاب وتم ضبط قاعدة صواريخ متحركة قديمة وقنبرة هاون عيار 120 ملم".

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