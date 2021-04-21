2021/04/21 | 11:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية اليوم الاربعاء.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (21 نيسان 2021)، سجل سعر الدولار كما يلي:

بغداد - بورصة الكفاح

148,050

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

147,500

148,500

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اربيل / بورصة

148,125

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البصرة / بورصة

148,200

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الموصل / بورصة

148,150

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. سعر الدولار يستقر عند هذه المستويات اليوم الاربعاء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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