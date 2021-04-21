وصول أسراب الجراد إلى البصرة وتحذيرات من تهديد آلاف الدونمات الزراعية.. فيديو

2021/04/21 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت أسراب من الجراد اليوم الأربعاء، إلى مناطق عدة جنوبي محافظة البصرة.

ونشر المتنبئ الجوي العراقي، صادق عطية، مقاطع مصورة وصوراً توضح وصول أسراب من الجراد إلى بعض مناطق جنوب البصرة هذا اليوم..



وأشار العطية الى ان هذا الجراد يهدد الآلاف من الدونمات الزراعية، داعيا إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة لمكافحتها.

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