كردستان يجدد التزامه بتعهداته المالية في الموازنة

2021/04/21 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس ديوان رئاسة وزراء اقليم كردستان أوميد صباح، الاربعاء، التزام الإقليم بتعهداته المالية في قانون الموازنة المالية العامة.

وقال صباح في مؤتمر صحفي إن “مجلس الوزراء إقليم كردستان سيجتمع اليوم، لمناقشة الخطوط العامة لوضع موازنة اقليم كردستان للعام 2021″، معتبرا أن “وضع موازنة الاقليم خطوة مهمة كون الاقليم لم يقدم موازنة منذ سبعة أعوام وستعمل حكومة الاقليم من خلال موازنتها للعام الحالي إجراء الاصلاحات وتنظيم مواردها المالية”.

وأضاف ان “رئاسة حكومة كردستان وجهت رسالة الى رئيس الوزراء الاتحادي أكدت خلالها التزام الإقليم بالفقرات المتعلقة بكردستان في قانون الموازنة العامة”.

وأوضح صباح، أن “حكومة إقليم كردستان تستعد حالياً لتطبيق قانون الموازنة”، مشيراً الى أن “وفداً فنياً سيزور بغداد لإجراء المباحثات بشأن الموازنة وتطبيقها”.

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