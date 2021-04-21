رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل محافظ ذي قار ‎

2021/04/21 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاربعاء الموافق 21 /4 /2021 محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي وبحث معه إجراءات القضاء في معالجة الإشكاليات القانونية التي رافقت التظاهرات التي شهدتها المحافظة وكيفية معالجتها.

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