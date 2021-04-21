بالصور:مقابر كربلاء تتحول الى بورصة تجارية والاجهزة الامنية تلقي القبض على اشخاص يحولون الشوارع الى قبور

2021/04/21 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر في دائرة بلدية كربلاء ان

الاجهزة الامنية القت القبض على عدد من

اصحاب مكاتب الدفن تقوم ببيع اراضي لدفن

الموتى وسط الشوارع في مقبرة وادي

السلام بكربلاء كاشفة عن وجود اكثر من

2000 قبر متجاوز ع

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