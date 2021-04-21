الزراعة تعلنها صراحة: ليس بمقدورنا السيطرة على اسعار الفواكه والخضار!

2021/04/21 | 12:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة الزراعة، الأربعاء، عجزها عن ضبط الأسعار في أسواق الفواكه والخضار، مشيرة الى ان جميع العلاوي والمجازر تابعة للقطاع الخاص.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح تابعه NRT عربية (21 نيسان 2021)، إن "وزارة الزراعة أصبحت بعد عام 2003 وزارة ارشادية وخدمية، لذا فانها غير مخولة بتحديد أي تسعيرة فيما يخص المحاصيل الزراعية".

واوضح النايف انه "لو كانت المجازر وعلاوي الفواكه والخضراوات تابعة لوزارة الزراعة لأصبح بالإمكان وضع تسعيرة من قبل الوزارة ، إلا أنها تقع تحت سيطرة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد"، مبيناً أن "جميع العلاوي والمجازر تابعة للقطاع الخاص".

وأشار الى ان "أسعار المواد الغذائية تخضع للعرض والطلب، ولا توجد تسعيرة جمركية على المواد التي تدخل للبلاد عن طريق الاستيراد، وأن هناك مواد غذائية تم الاكتفاء منها محليا وتم وضعها في الرزنامة الزراعية لكنها تدخل عن طريق التهريب"، موضحا أن "الأسعار كيفية بسبب عدم وجود تعريفة جمركية على المنتجات القادمة من خارج العراق".

وبين النايف ان "غياب التعرفة الجمركية على المواد الواردة إلى العراق يجعلها رخيصة، إذ تدعم دول الجوار منتجاتها من أجل توفير العملة الصعبة".

ولفت النايف الى "تجربة فرض تسعيرة محددة لبيض المائدة بالاتفاق مع أصحاب مشاريع الدواجن"، فيما أوضح أن "الأجهزة الأمنية لا تستطيع فرض رقابة على جميع أسواق العراق لأن هذه مهمة صعبة وتحتاج إلى قانون لتفعيلها، وأن الطرف المسيطر حالياً هم أصحاب المكاتب الذين يفرضون الأسعار على البقالين

ودعا النايف الى "إعادة المجازر وعلاوي الخضراوات لوزارة الزراعة ليتسنى لها مراقبة السوق".

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