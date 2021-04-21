القضاء الأميركي يدين الشرطي ديريك شوفين وبايدن يعرب عن ارتياحه للحكم

2021/04/21 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القضاء الأميركي حكما بإدانة الشرطي السابق ديريك شوفين بقتل المواطن الأميركي الاسود جورج فلويد.

ومن المتوقع ان يقضي المدان ما بين تسعة وعشرين الى أربعين عاما في السجن، بعد ان توصلت هيئة المحلفين الى قرار بالإجماع بأنه مذنب بالتهم الثلاث الموجهة اليه في قضية قتل جورج فلويد اثناء اعتقاله العام الماضي، والتي هزت الولايات المتحدة على مدار عام وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الأميركي، والتي اعقبتها اعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الامن.

من جهته أعرب الرئيس جو بايدن لعائلة جورج فلويد في اتصال هاتفي عن ارتياحه للحكم، في حين أشاد محامي عائلة فلويد بالحكم عادا إياه انتصارا تاريخيا للحقوق المدنية.

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