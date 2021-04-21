النزاهة تضبط عقارين مستأجرين خارج القانون

2021/04/21 | 12:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن ضبط أوليَّات عقارين عائدين لبلديَّة العمارة مستأجرين “خارج القانون”، أحدهما يقع على “أنبوب نفطي”.وقالت الهيئة في بيان، إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان تمكن من ضبط إضبارة وأوليَّات عقارٍ يقع على نهر دجلة قامت بلديَّة العمارة بتأجيره خلافاً للقانون، كما تمَّ ضبط […]

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