الاستخبارات العراقية: ضبط شحنة مخدرات بقيمة ملياري دينار

2021/04/21 | 12:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، ضبط شحنة ضخمة من المخدرات بعملية كبرى في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان، 21 نيسان/أبريل، أنّ "قوة تمكنت من الاستيلاء على 121 كيلوغرام الحبوب المخدرة و9 كغم من مادة الكريستال في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان، أنّ قيمة الشحنة تقدر بـ "ملياري دينار"، مؤكدًا "اعتقال التاجر المسؤول عن الشحنة".

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