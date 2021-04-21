الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع

2021/04/21 | 12:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفع الدولار بنحو طفيف، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ولا تزال العملة الأمريكية تحوم قرب أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع.وتلقت العملة الأمريكية، التي تعتبر ملاذا آمنا، بعض الدعم من تراجع الأسهم العالمية عن مستويات قياسية مرتفعة، إذ أدى تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، من الهند إلى كندا، إلى تدهور التوقعات لتعاف عالمي سريع.وبلغ […]

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