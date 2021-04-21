مواجهات ساخنة في قرعة منافسات أولمبياد طوكيو

2021/04/21 | 12:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقيمت صباح اليوم الأربعاء، بمدينة زيوريخ السويسرية، مراسم قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020″، والتي أسفرت عن مواجهات نارية للمنتخبات العربية.

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ومن المقرر أن تقام منافسات كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020“ المؤجلة إلى العام 2021 خلال الفترة من 22 تموز وحتى 7 آب المقبلين، وجاءت القرعة على التحو التالي:

المجموعة الأولى: اليابان – جنوب أفريقيا – المكسيك – فرنسا

المجموعة الثانية: نيوزيلندا – كوريا الجنوبية – هندوراس – رومانيا

المجموعة الثالثة: مصر – إسبانيا – الأرجنتين – أستراليا

المجموعة الرابعة: البرازيل – ألمانيا – كوت ديفوار – السعودية

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب.

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